أسعار النفط تصعد لأعلى مستوى في 9 أشهر

صعد النفط لأعلى مستوى في تسعة أشهر اليوم الخميس، بعد أن كشفت بيانات حكومية انخفاضا في مخزونات الخام الأمريكية الأسبوع الماضي، بينما تلقت الأسعار الدعم من إحراز تقدم صوب التوصل إلى اتفاق تحفيز مالي في الولايات المتحدة وطلب قوي من آسيا.

وسجل الدولار الأمريكي أدنى مستوى في عامين ونصف العام مقابل عملات منافسة رئيسة اليوم.

وترتفع أسعار النفط عادة حين يتراجع الدولار، إذ إن الخام المسعر بالعملة الأمريكية يصبح أقل تكلفة للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 72 سنتا أو 1.4% إلى 51.80 دولار للبرميل بحلول الساعة الـ 07:44 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 71 سنتا أو ما يعادل 1.5% إلى 48.53 دولار للبرميل، وبلغ الخامان القياسيان أعلى مستوياتهما منذ أوائل آذار/مارس الماضي.

وقال كبير محللي السوق لدى أواندا في نيويورك، إدوارد مويا: ”جميع الأخبار إيجابية لأسعار النفط.. المخزونات الأمريكية سجلت انخفاضا أكبر من المتوقع، ثلاث من شركات التكرير الهندية تعمل بقدرة 100% تقريبا؛ ما يشير إلى أن الطلب على الخام يظل قويا، ويبدو أن الولايات المتحدة ستواصل تقديم المزيد من التحفيز النقدي والمالي؛ ما يدفع الدولار للانخفاض ومعظم السلع الأولية للارتفاع“.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة انخفضت 3.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الـ 11 من كانون الأول/ديسمبر الجاري؛ ما يزيد عن توقعات المحللين بانخفاض 1.9 مليون برميل.

كما تلقت أسعار النفط الدعم بفضل اقتراب مشرعين أمريكيين من اتفاق على حزمة إنفاق بقيمة 900 مليار دولار للتخفيف من تداعيات فيروس كورونا، فيما أبدى كبار النواب في الحزبين الجمهوري والديمقراطي تفاؤلا أكبر مقارنة مع ما كانوا عليه قبل أشهر بشأن إبرام اتفاق.