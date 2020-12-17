تقرير: توقعات بارتفاع إيرادات النفط السعودي إثر انتعاش الطلب بسبب لقاح كورونا

توقعت مؤسسة استثمارية سعودية، أن ترتفع إيرادات النفط للمملكة عام 2021 نتيجة الانتعاش المتوقع بالطلب العالمي بعد اكتشاف لقاح مضاد لفيروس ”كورونا”.

وذكرت ”جدوى للاستثمار“ في تقرير اطلعت عليه ”إرم نيوز“، أن متوسط سعر خام بحر الشمال ”برنت“ بلغ حتى الآن نحو 41 دولارا للبرميل رغم وصوله الأسبوع الماضي إلى 50 دولارا، مضيفة أنه من المتوقع أن ترتفع الأسعار العام المقبل.

وقال التقرير ”من المرجح أن تكون هناك زيادة في متوسط سعر النفط عام 2021 نظرا للانتعاش المتوقع في الطلب العالمي على النفط وخاصة في النصف الثاني من العام بعد اكتشاف لقاحات مضادة لفيروس كورونا وبدء حملات تحصين في عدد من الدول“.

وقدٌر التقرير أن يبلغ متوسط سعر ”برنت“ نحو 55 دولارا للبرميل عام 2021؛ ما سيرفع إيرادات النفط السعودية بنحو 8% مقارنة مع العام الجاري.

وأضاف التقرير ”في حال واصلت شركة أرامكو السعودية دفع أرباح للحكومة بنفس مستوى أرباح العام الجاري فإنه من المتوقع أن ترتفع إيرادات النفط للمملكة بشكل كبير بحيث تصل إلى نحو 500 مليار ريال (133 مليار دولار) عام 2021 أي أكثر مما هو متوقع في الميزانية التي أعلنتها الحكومة أول أمس.“

ولفت التقرير إلى أن إيرادات النفط تراجعت العام الجاري بنحو 31% إلى 412 مليار ريال (110 مليارات دولار) مقابل العام الماضي ونحو 20% مقابل الدخل المتوقع في ميزانية 2020 والبالغ نحو 513 مليار ريال (136.8 مليار دولار)، مشيرا إلى أن أرامكو دفعت أرباحا للحكومة السعودية بلغت العام الجاري نحو 277 مليار ريال (73.8 مليار دولار).

ووفقا لبيان ميزانية 2021 التي أصدرتها وزارة المالية بلغ حجم النفقات 990 مليار ريال (264 مليار دولار) فيما قدٌرت الإيرادات العامة بـ 849 مليار ريال (226.4 مليار دولار) بعجز بلغ 141 مليار ريال (37.6 مليار دولار).

وبلغ متوسط إنتاج السعودية من النفط العام الجاري نحو 9.2 مليون برميل يوميا وهو أقل بكثير من طاقتها الإنتاجية التي تزيد على 12 مليون برميل يوميا وذلك نظرا لالتزامها باتفاق خفض الإمدادات للدول الأعضاء في أوبك وشركائها بهدف دعم الأسعار بعد تراجعها بشكل كبير منذ تفشي وباء ”كورونا.“

وتملك السعودية ثاني أكبر احتياط نفط مثبت في العالم بعد فنزويلا يقدّر بنحو 265 مليار برميل يكفيها لأكثر من 80 عاما بمعدل الإنتاج الحالي.

يشار إلى أن جدوى للاستثمار هي شركة مساهمة سعودية تعمل تحت إشراف هيئة أسواق المال العربية السعودية، أُسّست في عام 2005، مقرها في الرياض.