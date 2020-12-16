أسعار النفط تنزل بعد تشديد إجراءات العزل العام في أوروبا

نزلت أسعار النفط اليوم الأربعاء بفعل زيادة مفاجئة في مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة وبسبب استمرار مخاوف المستثمرين حيال تراجع الطلب على الوقود في ظل تشديد إجراءات العزل العام في أوروبا لمكافحة جائحة فيروس كورونا.

وتراجعت العقود الآجلة لخام برنت 15 سنتا أو ما يعادل 0.3 % إلى 50.61 دولار للبرميل بحلول الساعة 0750 بتوقيت غرينتش، بينما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 13 سنتا أو ما يعادل 0.3 % إلى 47.49 دولار للبرميل.

وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق لدى أواندا ”أسعار الخام نزلت قليلا بعد أن سجل تقرير مخزونات (معهد البترول الأمريكي) زيادة متعاقبة“.

وزادت مخزونات الخام مليوني برميل في الأسبوع المنتهي في 11 ديسمبر/ كانون الأول إلى نحو 495 مليون برميل، وفقا لمعهد البترول الأمريكي.

وتوقع محللون انخفاضا 1.9 مليون برميل وفقا لاستطلاع للرأي أجرته رويترز. ومن المقرر صدور البيانات الحكومية الرسمية في وقت لاحق اليوم.

وحذرت وكالة الطاقة الدولية أمس الثلاثاء من أن توزيع لقاحات مضادة لفيروس كورونا هذا الشهر لمكافحة الجائحة لن يعكس سريعا الضربة الساحقة التي تلقاها الطلب العالمي على النفط.

وعدلت الوكالة بالخفض تقديرها للطلب على النفط بمقدار 50 ألف برميل يوميا هذا العام و170 ألف برميل يوميا للعام القادم، وأشارت إلى ندرة استخدام وقود الطائرات مع سفر عدد أقل من الأفراد جوا.

لكن إحراز تقدم على صعيد توزيع اللقاح استمر أمس الثلاثاء بعد أن بدا أن لقاحا مضادا لكوفيد-19 تطوره مودرنا يتأهب للحصول على موافقة السلطات التنظيمية في الولايات المتحدة هذا الأسبوع.