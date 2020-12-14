وثائق: إيران تستخدم ناقلة متنكرة لتصدير نفط فنزويلي

أظهرت وثائق من شركة النفط الفنزويلية المملوكة للدولة، أن ناقلة استأجرتها شركة النفط الوطنية الإيرانية يجري تعبئتها بشحنة من الخام الفنزويلي للتصدير، وهو ما يقدم مزيدا من الأدلة على أحدث تكتيكات البلدين لتوسيع تجارتهما في تحد لعقوبات أمريكية.

وعمًقت فنزويلا وإيران تعاونهما هذا العام مع قيام البلد الواقع في أمريكا الجنوبية بمبادلة الذهب وسلع أخرى بأغذية إيرانية ومكثفات ووقود.

ويستخدم زبائن لشركة النفط الفنزويلية، من بينهم شركة النفط الوطنية الإيرانية، أسماء ناقلات خردة لإخفاء طرق وهويات الناقلات التي يستخدمونها.

وأظهرت الوثائق أن ناقلة نفط عملاقة، ذكرت وثائق التحميل لشركة النفط الفنزويلية أن اسمها ”ندروس“، وصلت إلى ميناء خوسيه النفطي الرئيسي في فنزويلا الأسبوع الماضي لتعبئتها بشحنة 1.9 مليون برميل من خام ميري 16 الثقيل مرسلة إلى آسيا.

ولم ترد شركة النفط الفنزويلية ووزارة النفط في فنزويلا وشركة النفط الوطنية الإيرانية على طلبات للتعقيب. وامتنعت وزارة الخزانة الأمريكية عن التعليق.