ارتفاع أسعار النفط بفضل آمال لقاح كورونا وانفجار ناقلة في السعودية

ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين، لتدفع برنت فوق 50 دولارا للبرميل من جديد، بفضل الآمال بأن يقود البدء باستخدام لقاحات فيروس كورونا إلى زيادة الطلب على الوقود، بينما أدى انفجار بناقلة نفط في السعودية إلى إثارة توتر في السوق.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير/ شباط 67 سنتا بما يعادل 1.3 بالمئة إلى 50.64 دولار للبرميل بحلول الساعة 0730 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي تسليم يناير/ كانون الثاني 62 سنتا أو 1.3 بالمئة إلى 47.19 دولار للبرميل.

واستمرت مكاسب النفط وسط حالة من القلق بعد أن قالت شركة شحن إن إحدى ناقلات النفط التابعة لها أصيبت من قبل ”مصدر خارجي“ مجهول أثناء تفريغ السفينة في ميناء جدة بالسعودية.

وقال فيرندرا شواهان، المحلل في إنرجي أسبكتس: ”تعكف السوق على تقييم تعطل الإمدادات من هذه الحوادث قياسا إلى أحجام الإمدادات التي ستعود من إيران.. تفشي الفيروس في الغرب أضر بالطلب، لذا فإن تقلبات الأسعار لا تبعث على الدهشة“.

وارتفع برنت وغرب تكساس لستة أسابيع متتالية، وهي أطول موجة صعود لهما منذ يونيو/ حزيران، وبدأت الولايات المتحدة حملة تطعيم للوقاية من كوفيد-19، ما يعزز آمال إنهاء القيود المفروضة بسبب الجائحة قريبا وزيادة الطلب في أكبر دولة مستهلكة للنفط في العالم. وتعززت كذلك الأسواق المالية اليوم بتمديد مهلة مفاوضات الانفصال بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي.