السلطات الإيرانية تحاول إخماد حريق في جنوب غرب البلاد بعد تسرب نفطي

ذكرت وكالات أنباء إيرانية أن رجال الإطفاء يعملون على إخماد حريق شب بعد انفجار في خط أنابيب ينقل النفط الخام إلى ثاني أكبر مصفاة في البلاد اليوم الأحد.

ونقلت وكالة مهر شبه الرسمية عن خوسرو كياني مسؤول الطوارئ في جنوب غرب إيران، حيث شب الحريق، قوله: ”لم يتم احتواء الحريق لكنه تحت السيطرة.. دخانه مزعج لكنه لم يتسبب في إصابة أحد بأذى، ولم تصل النيران إلى بيوت السكان“.

وأوضح كياني أن النفط تسرب إلى واد يصعب الوصول إليه، ولا يمكن لمعدات الإطفاء الوصول إليه.

وقالت وكالة أنباء شانا التابعة لوزارة النفط الإيرانية إن فرق الإصلاح أغلقت خط أنابيب مارون الذي يغذي مصفاة أصفهان، ثاني أكبر مصفاة إيرانية، بطاقة تقدر بنحو 375 ألف برميل يوميا.

ويقول محللون إن البنية التحتية النفطية المتقادمة في إيران بحاجة إلى إعادة تأهيل منذ فترة طويلة، بينما تتأخر خطط التجديد بسبب العقوبات الغربية والبيروقراطية المحلية.