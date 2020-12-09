"أدنوك" الإماراتية ترسي امتياز استكشاف بري على "أوكسيدنتال" الأمريكية

وقعت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، اليوم الأربعاء، اتفاقية استكشاف للمنطقة البرية رقم 5، حصلت بموجبها شركة ”أوكسيدنتال بتروليوم“ الأمريكية على حقوق استكشاف النفط والغاز في ”المنطقة البرية رقم 5“ في أبوظبي.

وقالت ”أدنوك“، في بيان لها، إن ”أوكسيدنتال ستحصل على حصة 100% في مرحلة الاستكشاف وتستثمر 514 مليون درهم (140 مليون دولار)، بما في ذلك رسم المشاركة“، وتمتد المنطقة على مساحة 4212 كيلومترا مربعا جنوب شرقي مدينة أبوظبي.

وتشير بيانات المسح ثلاثية الأبعاد التي أجريت على مساحة كبيرة من هذه المنطقة، التي تقع بالقرب من حقول النفط والغاز البرية الحالية، إلى أنها ذات إمكانات واعدة.

ويأتي هذا الإعلان بعد إقرار ”المجلس الأعلى للبترول“ في أبوظبي لهذه الاتفاقية وموافقته الشهر الماضي على بدء ترسية مناطق جديدة لاستكشاف النفط والغاز ضمن الجولة الثانية من المزايدة التنافسية التي أطلقتها أبوظبي في عام 2019.

وبحسب بيان ”أدنوك“، ”تسهم الاتفاقية الجديدة في ترسيخ علاقات التعاون الإستراتيجي بين دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية، كما تعزز التعاون بين أدنوك والشركاء النوعيين القادرين على توفير التكنولوجيا المتطورة والإمكانات الكبيرة واستثمار رأس المال وتسهيل وصول إنتاج النفط الخام والمشتقات البترولية إلى أسواق النمو الرئيسة“.