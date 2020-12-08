النفط يتراجع بتأثير مستجدات كورونا والبيانات الإيرانية

انخفضت أسعار النفط، الثلاثاء، لليوم الثاني على التوالي، بسبب ما وصفته وكالة ”“بلومبيرغ“ الاقتصادية بمخاطر الطلب على المدى القريب نتيجة تراجع التفاؤل بشأن احتمالية طرح لقاح ”كورونا“، وتحت تأثير البيانات الإيرانية الأخيرة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط، الثلاثاء، بنسبة 0.7٪ بعد انخفاضها بنسبة 1.1٪، يوم الاثنين، في حين انخفضت العقود الآجلة نحو 45 دولارا للبرميل في نيويورك بعد أن أغلقت منخفضة 1.1٪ يوم الاثنين.

وتشهد الولايات المتحدة الآن ارتفاعا في عدد حالات الاستشفاء من الفيروس بحوالي 2000 شخص يوميا، ويبلغ متوسط ​​عدد الوفيات تقريبا ما كان عليه خلال أول طفرة في أبريل. كما تستعد فرنسا لتفويت هدف إنهاء إغلاقها الأسبوع المقبل.

ويشير تقرير ”بلومبيرغ“ إلى أن مستثمري النفط كانوا يأملون في إحراز تقدم في خطة الإغاثة من الوباء بقيمة 908 مليارات دولار في الولايات المتحدة، لكن المشرعين في الكونغرس يؤجلون الموعد النهائي لتمرير مشروع القانون إلى ليلة الجمعة.

في غضون ذلك، أعلنت اليابان عن حزمة تحفيز بأكثر من 700 مليار دولار، بينما تختار الصين احتواء عبء ديونها القياسي.

تأثير سلبي لقرار إيران

وتشكل الأسعار الحالية للنفط تراجعا عن أعلى مستوى لها في تسعة أشهر بعد ارتفاعها الشهر الماضي وسط تفاؤل بشأن اختراقات اللقاحات.

وسيعتمد مسار النفط خلال الأشهر القليلة المقبلة على مدى سرعة نشر علاجات كورونا.

وقالت إيران إنها تستعد لزيادة صادرات النفط، في إشارة إلى أنها تتوقع أن يخفف البيت الأبيض بعض العقوبات في ظل رئاسة جو بايدن، ما يضيف مخاطر محتملة للإمدادات إلى السوق.

وقال هوي لي، الخبير الاقتصادي في شركة أوفرسيزبانكنغ الصينية في سنغافورة، إن ”الأخبار الأخيرة عن إيران بالإضافة إلى حالات الإصابة القياسية بالفيروس في الولايات المتحدة تمنح مستثمري النفط سببا لتكييف جزء من مخاطرهم“. وأضاف: ”مع ذلك، فإن التفاؤل بشأن اللقاح لا يزال ساريا في الوقت الحالي“.

مستويات الأسعار

وتفيد بيانات ”بلومبيرغ“ بأن خام غرب تكساس تسليم يناير، انخفض بنسبة 0.7٪ إلى 45.45 دولار للبرميل في بورصة نيويورك التجارية عند منتصف الليل.

وفي سنغافورة استمر في التراجع بعد انخفاضه 1.1٪ يوم الاثنين، كما انخفض خام برنت لشهر فبراير في بورصة أوروبا للعقود الآجلة بنسبة 0.8٪ إلى 48.40 دولار بعد أن خسر 0.9٪ في الجلسة السابقة.