قرب استكمال خط الغاز الروسي "نورد ستريم 2" رغم الاحتجاج الأمريكي

المصدر: أ ف ب

ظهرت مؤشرات السبت على قرب استئناف العمل في خط أنابيب ”نورد ستريم 2“ (السيل الشمالي 2) لنقل الغاز الروسي إلى ألمانيا، رغم تجدد الاحتجاجات الأمريكية.

فقد حذرت سلطات الشحن الألمانية السفن العاملة في بحر البلطيق بضرورة تجنب المنطقة من 5 إلى 31 كانون الأول/ ديسمبر، حيث من المقرر استكمال المرحلة الأخيرة من المشروع وتمديد الكيلومترات المتبقية من الخط هناك.

وكشف موقع ”مارين ترافيك دوت كوم“ لتتبع حركة السفن عن توجه سفينتي ”فورتونا“ و“أكاديميك تشيرسكي“ الروسيتين المتخصصتين بمد الأنابيب إلى بحر البلطيق.

وتزامنت هذه المؤشرات مع تصريحات للقائم بأعمال السفير الأمريكي في ألمانيا روبين كوينفيل يطالب فيها برلين والاتحاد الأوروبي بوقف بناء الخط الذي يبلغ طوله 1,200 كيلومتر وتعارضه أيضا العديد من دول أوروبا الشرقية.

وقال كوينفيل لصحيفة ”هاندلسبلات“ الاقتصادية الألمانية ”آن الأوان كي تفرض ألمانيا والاتحاد الأوروبي تجميدا على بناء خط الأنابيب“.

واعتبر الدبلوماسي الأمريكي أن هذا قد يبعث بإشارة إلى روسيا بأن أوروبا غير مستعدة لقبول ”سلوكها الخبيث المستمر“.

وأضاف ”الأنبوب ليس مشروعا اقتصاديا فقط، بل أداة سياسية أيضا يستخدمها الكرملين لتجاوز أوكرانيا وتقسيم أوروبا“.

وتبلغ تكلفة مشروع ”نورد ستريم 2“ الذي يمر تحت بحر البلطيق 10 مليارات يورو، ومن المقرر أن يضاعف شحنات الغاز الطبيعي الروسي إلى ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا.

ولطالما كان هذا المشروع في دائرة استهداف الولايات المتحدة، خاصة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي انتقدت الدول الأوروبية بشكل صريح لاعتمادها على الغاز الروسي.

وتم تعليق العمل بالمشروع لنحو عام بعدما فرض ترامب أواخر 2019 عقوبات على الشركات العاملة فيه تشمل تهديد أصولها وحظر التأشيرات على موظفيها.

ويضم اتحاد الشركات الدولي المشارك في المشروع، بالإضافة إلى ”غازبروم“ الروسية التي تمتلك الحصة الرئيسية من الأسهم، شركات أوروبية مثل مجموعتي ”وينترشال“ ”يونيبر“ الألمانيتين والعملاق الهولندي البريطاني ”شل“ و“انجي“ الفرنسية و“أو أم في“ النمساوية.

وقال ترامب إن ألمانيا ”أسيرة لروسيا“ بسبب سياستها في مجال الطاقة.

كما تعارض بولندا وأوكرانيا ودول البلطيق بشدة خط الأنابيب، خشية أن يزيد ذلك اعتماد أوروبا على إمدادات الطاقة الروسية، التي يمكن أن تستخدمها موسكو لاحقا لممارسة الضغوط السياسية.

وتم افتتاح خط أنابيب ”نورد ستريم 1″ الذي يمتد على طول طريق مشابه لـ“نورد ستريم 2“ عام 2011.