إصابة 7 أشخاص جراء انفجار في ثاني أكبر مصفاة للنفط بجنوب أفريقيا‎

قال مسؤول بشرطة عاصمة جنوب أفريقيا؛ إن انفجارا وقع في ثاني أكبر مصفاة للنفط في البلاد في ديربان صباح اليوم الجمعة، مخلفا 7 مصابين.

و صرح متحدث باسم خدمات الطوارئ في إقليم كوازولو ناتال في جنوب أفريقيا لرويترز، بأن سبعة أشخاص أصيبوا في انفجار مصفاة نفط في ديربان، لكن لم ترد أنباء عن وفيات.

وقال المتحدث روبرت ماكينزي، إن ”المصابين في حالة مستقرة“، وأضاف ”أنه تمت السيطرة على الحريق الذي شب في المصفاة“.

ولم يتضح إن كان الانفجار أثر على الإنتاج في المصفاة التي تديرها شركة إنجين، وتعد ثاني أكبر مصافي النفط في جنوب أفريقيا.

وأكدت الشركة إخماد الحريق في المصفاة، مشيرة إلى أنها تحقق لمعرفة سببه.