غولدمان ساكس: من المستبعد أن يخل ارتفاع إنتاج "أوبك+" بإعادة توازن سوق النفط

قال بنك ”غولدمان ساكس“ في مذكرة، إن قرار أعضاء ”أوبك+“ برفع الإنتاج بوتيرة بطيئة اعتبارا من الشهر المقبل، ستوازنه زيادة الطلب نتيجة التوزيع المتوقع للقاحات مضادة لفيروس كورونا.

واتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا أمس الخميس، على تخفيف تخفيضات إنتاج النفط بمقدار 500 ألف برميل يوميا إلى 7.2 مليون من 7.7 مليون حاليا، اعتبارا من يناير/ كانون الثاني.

وقال ”غولدمان“ في المذكرة الصادرة بتاريخ أمس الخميس، إن ”أوبك+ تزيل عقبة الخروج من تخفيضاتها الحالية بطريقة منسقة، وتركيزها على كل من نمو الإنتاج والسحب من المخزونات يعزز قناعتنا بارتفاع ثابت ومستدام لأسعار النفط خلال 2021“.

وأبقى ”غولدمان“ في مذكرته على توقعه لسعر برنت في 12 شهرا عند 65 دولارا للبرميل.