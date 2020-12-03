تراجع الواردات الأمريكية من النفط السعودي إلى أدنى مستوى منذ عام 1985

تراجعت واردات المصافي الأمريكية من النفط السعودي في شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى مستوى هو الأدنى منذ عام 1985.

وقالت وكالة بلومبيرغ الاقتصادية الأمريكية، إن صادرات السعودية من النفط الخام إلى مصافي التكرير الأمريكية في تشرين الأول/ أكتوبر، تقل قليلا عن 100000 برميل يوميا.

وتظهر البيانات الأولية لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية أنه تم تسليم 73000 برميل فقط يوميا للعملاء الأمريكيين الأسبوع الماضي، إذ إن ناقلات النفط تستغرق رحلتها من السعودية إلى الولايات المتحدة ستة أسابيع.

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وأشار التقرير إلى أن هذا الحجم هو الأدنى في البيانات الأسبوعية المتاحة حتى حزيران/ يونيو 2010، ولكن باستخدام الأرقام الشهرية سيكون الأقل منذ عام 1985 عندما يتواصل انخفاض الواردات من السعودية إلى الصفر لعدة أشهر.