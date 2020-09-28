صراع أرمينيا وأذربيجان‎ يهدد أسواق الطاقة

حذر محللون اقتصاديون، يوم الإثنين، من أن الاشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان، قد تعرقل صادرات النفط والغاز.

وقال المحللون: إن الاشتباكات بين أرمينيا وأذربيجان بسبب إقليم ”ناجورنو قرة باغ“ لم تؤثر بعد في إمدادات الطاقة من المنطقة، لكنها قد تعرقل صادرات النفط والغاز إذا تفاقم الصراع.

وأذربيجان الغنية بالنفط والغاز منكشفة على وجه الخصوص على أي تعطيل محتمل لصادرات الطاقة، بالرغم من أن الإمدادات إلى خارج البلاد ليست قريبة من ”ناجورنو قرة باغ“.

وتوجد في أرمينيا محطة ميتسامور للطاقة النووية، وهي في وضع محفوف بالخطر بالفعل؛ لأنها معرضة لخطر الزلازل، وحذرت يريفان في يوليو/ تموز من مخاطر أمنية في المنطقة، وقالت باكو أيضا إن إمدادات الطاقة مهددة بسبب الصراع.

طريق أذربيجان الرئيسي لصادرات النفط هو خط أنابيب باكو- تفليس-جيهان، الذي ينقل نحو 80% من صادراتها من النفط، ويمر في جورجيا ومنها إلى الساحل التركي على البحر المتوسط. وتبلغ طاقته الاستيعابية 1.2 مليون برميل يوميا، أو أكثر من 1% من إمدادات النفط العالمية.

وتصدر حاليا أكثر من نصف مليون برميل يوميا من النفط، وتصدر أذربيجان أيضا النفط عبر روسيا من خلال خط أنابيب ”باكو- نوفوروسيسك“ وعبر جورجيا بالقطارات، وأيضا في خط أنابيب باكو- سوبسا.

وقالت ”أويل إكس“ للاستشارات في تعليق: ”أثار صراع ناجورنو قرة باغ قلق المجتمع الدولي فيما يرجع جزئيا إلى أنه يهدد الاستقرار في منطقة تشكل ممرا لخطوط أنابيب رئيسية تنقل النفط والغاز إلى أسواق العالم“.

ولدى أذربيجان خطط لزيادة صادرات الغاز الطبيعي إلى أوروبا.

وتبلغ الطاقة الإنتاجية لحقل شاه دنيز 1، الذي يضخ الغاز منذ العام 2006، 8 مليارات متر مكعب، بينما من المتوقع أن يصل إنتاج حقل شاه دنيز 2 إلى 16 مليار متر مكعب سنويا، منها 10 مليارات متر مكعب مخصصة لأوروبا و6 مليارات لتركيا.

وقالت وكالة ستاندرد اند بورز للتصنيفات الائتمانية، إنها تعتبر أن الصراع في حالة ”اشتعال بطيء“ دون تهديدات لإمدادات الطاقة في الوقت الراهن، مضيفة ”سنتابع التداعيات على الأوضاع المالية للدول وتدفقات الطاقة وسيولة الشركات في حالة تفاقم الصراع أكثر“.