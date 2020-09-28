المخاوف من تشديد إجراءات "كورونا" تخفض أسعار النفط

انخفضت أسعار النفط اليوم الاثنين في الوقت الذي يثبط فيه ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا الآمال في تعاف سلس للطلب على الوقود، فيما يمضي الخامان القياسيان الرئيسان صوب تسجيل أول انخفاض شهري في عدة أشهر بعد أن تراجعا الأسبوع الماضي.

وبحلول الساعة الـ 06:52 بتوقيت غرينتش، تراجع خام برنت 37 سنتا أو 0.9% إلى 41.55 دولار للبرميل بعد أن هبط 2.9% الأسبوع الماضي. وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 39.86 دولار للبرميل منخفضا 39 سنتا أو ما يعادل واحدا في المئة عقب أن تراجع 2.1% الأسبوع الماضي.

ويمضي برنت على مسار الانخفاض لأول شهر في ستة أشهر بينما يتجه خام غرب تكساس الوسيط صوب تكبد أول خسارة شهرية منذ أبريل/ نيسان إذ تغلف ضبابية ناجمة عن إعادة فرض بعض الدول قيودا على الحركة آفاق تعافي الطلب على الوقود.

وقال محللو ”إيه.إن.زد“ في مذكرة إن ”أعداد الحالات الجديدة لكورونا تتسارع في ولايات أمريكية كبيرة؛ ما يجدد المخاوف من أن تشكل القيود على الحركة تحديا للتعافي الجاري للطلب على النفط في الربع الأخير“.

وذكر وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك -اليوم- أن سوق النفط العالمية استقرت على مدى الأشهر القليلة الفائتة، وأنه جرت استعادة التوازن بين العرض والطلب لكنه حذر من مخاطر موجة ثانية لحالات كورونا.

ويجري تصدير المزيد من الخام من إيران وليبيا عضوي أوبك على الرغم من جهود منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء لها لكبح الإنتاج.