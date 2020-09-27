مصر تكشف موعد الاكتفاء الذاتي من المواد البترولية

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قال وزير البترول والثروة المعدنية في مصر، طارق الملا، اليوم الأحد، إن بلاده ستصل إلى الاكتفاء الذاتي من المواد البترولية في عام 2023. وذكر الملا خلال افتتاح