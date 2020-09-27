قال وزير البترول والثروة المعدنية في مصر، طارق الملا، اليوم الأحد، إن بلاده ستصل إلى الاكتفاء الذاتي من المواد البترولية في عام 2023.
وذكر الملا خلال افتتاح مشروع مسطرد لتكرير البترول، أن مصر كانت تستورد في عام 2013 نحو 10 ملايين طن من البترول السولار، مشيرا إلى أنه بنهاية العام الجاري 2020، أصبح حجم الاستيراد 3.5 مليون طن سنويا.
وأرجع سبب تراجع حجم الاستيراد من المواد البترولية، إلى ترشيد الاستهلاك مع بدء برنامج الإصلاح الاقتصادي وتصحيح التسعير، وكذلك افتتاح المشروعات الجديدة للطرق والجسور، والتي أسهمت بشكل كبير في تقليل الفترات الزمنية للوصول إلى أي مكان، وكذلك تحويل محطات الكهرباء للعمل بالغاز الطبيعي، ما وفر حوالي 500 ألف طن سولار.
ونوه بأن المشروعات البترولية التي تم تنفيذها في منطقة مسطرد، تعمل على تقليل الفجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك من البنزين والسولار، حيث تقدر الطاقة الإنتاجية بـ 4.7 مليون طن سنويا، وتكلفتها الاستثمارية 70 مليار جنيه (4.4 مليار دولار).
وأوضح أن ”العمل جار على تأمين منتجات بترولية من خلال الإنتاج المحلي، مثل زيادة إنتاج السولار بنسبة 30% والبنزين بنسبة 15%، ما يوفر 1.6 مليار جنيه من أعباء الاستيراد للمواد البترولية، ويُعطي إجماليا عاما تقدر قيمته بـ 6.4 مليار جنيه سنويا“.
مصر تكشف موعد الاكتفاء الذاتي من المواد البترولية
قال وزير البترول والثروة المعدنية في مصر، طارق الملا، اليوم الأحد، إن بلاده ستصل إلى الاكتفاء الذاتي من المواد البترولية في عام 2023. وذكر الملا خلال افتتاح
قال وزير البترول والثروة المعدنية في مصر، طارق الملا، اليوم الأحد، إن بلاده ستصل إلى الاكتفاء الذاتي من المواد البترولية في عام 2023.