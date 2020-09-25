تانكر تراكرز: صادرات النفط الإيرانية تقفز في سبتمبر متحدية العقوبات‎

أظهرت ثلاثة تقييمات تستند إلى تتبع ناقلات أن صادرات النفط الإيرانية ارتفعت بقوة في أيلول/سبتمبر، في تحد للعقوبات الأمريكية، ما يمد شريان حياة للجمهورية الإسلامية واقتصادها المنهار.

وانكمشت صادرات البلاد منذ انسحبت الولايات المتحدة من اتفاق نووي مع إيران وأعادت فرض عقوبات على قطاعي النفط والبنوك في البلاد في 2018.

لكن بيانات من تانكر تراكرز وشركتين أخريين لتتبع الناقلات تشير إلى ارتفاع الصادرات.

وقال سمير مدني المؤسس الشريك لتانكر تراكرز لرويترز ”الصادرات ارتفعت كثيرا الآن. سجلنا قرابة 1.5 مليون برميل يوميا من الخام والمكثفات منذ بداية الشهر الجاري“.

وأضاف أن ”تلك المستويات لم تُسجل منذ عام ونصف“.

وتظهر بيانات تانكر تراكرز أن الكمية تبلغ مثلي المسجل في آب/أغسطس، وأن نحو 11 بالمئة منها من النفط الخفيف جدا أو ما يُعرف بالمكثفات. ولم يتسن لرويترز التحقق من البيانات على نحو مستقل.

وتكشف بيانات من تانكر تراكرز، التي تتبع شحنات ومخزونات النفط، أن قرابة نصف الصادرات الإيرانية حملتها سفن أجنبية عبر عمليات نقل من سفينة إلى أخرى، ما يجعل من الصعب تحديد الوجهات النهائية لها.

وسجلت الشركتان الأخريان، اللتان طلبتا عدم نشر اسميهما، زيادة في أيلول/سبتمبر، لكن ليس بنفس القدر.

وقالت إحداهما إنها سجلت زيادة بما لا يقل عن 100 ألف برميل يوميا في أيلول/سبتمبر، وهي كمية كبيرة مقارنة مع نقطة منخفضة في أيار/مايو حين انخفضت صادرات الخام الإيراني إلى ما بين 100 و200 ألف برميل يوميا من 2.7 مليون برميل يوميا في أيار/مايو 2018.

ولم ترد وزارة النفط الإيرانية على طلب من رويترز للتعقيب على مستوى الصادرات.

ودافع وزير النفط بيجن زنغنه الأسبوع الماضي، عن جهوده لتعزيز صادرات الخام على الرغم من العقوبات الأمريكية وقال إنه يجري التلاعب بوثائق النفط لإخفاء منشأ الشحنات الإيرانية.

ونقل الموقع الإلكتروني لشركة النفط الوطنية الإيرانية قول زنغنه في البرلمان ”ما نصدره لا يحمل اسم إيران، الوثائق تتغير مرارا وتكرارا، وكذلك المواصفات“.

*صعب التتبع

تسهل بيانات الأقمار الصناعية المهمة، لكن تتبع الناقلات علم وفن في آن واحد وعادة ما تختلف التقديرات بشأن كمية النفط الذي تصدره دولة.

وتتعقد التقييمات بسبب تعديلات على جداول الناقلات وتغييرات أسبوعية، ومنذ أعادت الولايات المتحدة فرض عقوبات على إيران، توقفت طهران عن تقديم بيانات الإنتاج إلى منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، ما يجعل من الصعب تقييم إنتاجها.

وتقول مصادر في قطاع النفط إن الناقلات التي تحمل الخام الإيراني تغلق أحيانا إشارة نظام إيه.آي.إس، وهو نظام تتبع آلي تستخدمه السفن، قبل أن تعيد تشغيله في مرحلة لاحقة من رحلتها، ما يجعل تتبعها أمرا صعبا، وامتنعت إيران عن التعليق على الأمر.

وتفيد رفينيتيف أيكون، التي تظهر أن الصادرات الإيرانية من الخام والمكثفات بلغت نحو 383 ألف برميل يوميا في أغسطس إلى وجهات من بينها الصين وتركيا والإمارات، بعدم تصدير خام ومكثفات منذ بداية سبتمبر أيلول.

وفي ظل تقليص العقوبات للمبيعات، تخزن إيران النفط غير المباع على متن ناقلات في البحر، وبينما ترتفع المخزونات البرية، فإن كمية المخزونات العائمة انخفضت في 2020، ما يشير إلى أن إيران عثرت على مستهلكين نهائيين لبعض النفط.

وتكشف بيانات منفصلة قدمتها أويل.إكس وكيبلر أن حجم المخزونات العائمة تراجع بنحو 20 مليون برميل، بيد أن كل من الشركتين وضعت تقديرا مختلفا للإجمالي.

وقال أليكس بوث، رئيس أبحاث السوق لدى كيبلر: ”المخزونات العائمة تتراجع إذ تفرغ المزيد من السفن في الصين، أحيانا بعد أكثر من بضعة أشهر من تحميلها“.