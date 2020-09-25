"شل" تحجز ناقلة لتحميل الخام من مرفأ الزويتينة الليبي

حجزت رويال داتش شل مبدئيا ناقلة لتحميل شحنة خام في مرفأ الزويتينة الليبي في الثالث من أكتوبر/تشرين الأول، ربما تكون الأولى منذ يناير/كانون الثاني في الميناء الذي أُعيد فتحه في الآونة الأخيرة.

وتظهر بيانات شحن على رفينيتيف أيكون أنه من المتوقع أن تحمل الناقلة أمورو شحنة قدرها مليون برميل ثم تفرغها في سنغافورة في 22 أكتوبر تشرين الأول.

وامتنعت شل عن التعليق على الحجز.

ورفعت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا حالة القوة القاهرة عن تحميلات النفط من المرفأ في 22 سبتمبر/أيلول.

وشهدت ليبيا ارتفاعا في نشاط التصدير هذا الأسبوع عقب تخفيف حصار تفرضه قوات من الشرق منذ يناير/كانون الثاني، وهو ما قالت مؤسسة النفط إنه كلف البلاد نحو عشرة مليارات دولار على صورة إيرادات مفقودة.

وحملت ناقلة النفط دلتا هيلاس مليون برميل من الخام ليونيبك، الذراع التجارية التابعة لسينوبك الصينية، من مرفأ الحريقة هذا الأسبوع.

وتظهر بيانات رفينيتيف أيكون أن السفينة أبحرت من الميناء متجهة صوب بورسعيد في مصر.

ويجري تحميل خامي المسلة والسرير من الحريقة.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط إنها تتوقع زيادة إنتاجها النفطي إلى 260 ألف برميل يوميا الأسبوع القادم.