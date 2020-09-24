رويترز: ناقلة النفط "دلتا هيلاس" تحمل الخام في مرفأ الحريقة الليبي

أفاد مصدر ملاحي ومهندس في ميناء الحريقة الليبي، بأن ناقلة النفط دلتا هيلاس، تحمل شحنة خام حاليا من صهاريج التخزين في المرفأ النفطي الليبي.

وتبلغ سعة الناقلة، التي تستأجرها ذراع التجارة التابعة لـ“يونيبك“ الصينية، مليون برميل من الخام.

وقال المصدران، إنه من المتوقع أن ترسو ناقلة ثانية هي مارلين شيكوكو، والتي تستأجرها ”يونيبك“ أيضا، في الميناء هذا المساء.

والحريقة من بين ثلاثة مرافئ أعادت المؤسسة الوطنية للنفط فتحها، بعد توقف دام ثمانية أشهر.

وتتوقع المؤسسة أن يرتفع إنتاج البلد العضو في أوبك من النفط إلى نحو 260 ألف برميل يوميا، الأسبوع القادم.