تسرب في خط أنابيب النفط جنوب إيران

قالت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية، الخميس، إن تسربا للنفط وقع أمس الأربعاء في خط أنابيب النقل من منطقة ”بهرغان“ النفطية التابعة لمحافظة بوشهر جنوب البلاد.

وأفاد مسؤول في منطقة بهرغان النفطية بمحافظة بوشهر إنه ”تم إيقاف عملية التسرب بجهود الفنيين“.

واعتبر المسؤول أن ”تسرب النفط في خطوط الأنابيب أمر شائع ويحدث في جميع خطوط الأنابيب، لكن المهم هو الإجراء الصحيح في الوقت المناسب بعد الانتهاء من التسرب“.

وتابع المسؤول الإيراني: ”بعد وقف تسرب أنبوب نقل نفط بهرغان إلى محطة ضخ جوره في بوشهر، تم إرسال فريق التشغيل والإصلاح على الفور إلى الموقع، ومساء أمس، اتخذت الآليات إجراءات لتنظيف الأراضي الملوثة، والتي ستستمر حتى اليوم“، مشيرا إلى أن كمية التسرب كانت صغيرة.

وبهرغان هي واحدة من أربع مناطق نفطية في إيران بالخليج العربي، وتقع بالقرب من مدينة الإمام الحسن في شمال محافظة بوشهر، وتشمل هذه المنطقة حقول نفط هندجان وبهرغانسار وسروش ونوروز، وتلعب مضخة جوره دورا حيويا، باعتبارها أساسية لصادرات النفط.