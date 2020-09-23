النفط يرتفع بعد تراجع مخزونات الخام والوقود الأمريكية‎

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، مدعومة ببيانات من الحكومة الأمريكية تُظهر تراجع مخزونات الخام والوقود، الأسبوع الماضي، لكن بواعث القلق حيال جائحة فيروس كورونا كبحت المكاسب.

وزاد خام برنت 5 سنتات ليتحدد سعر التسوية عند 41.77 دولار للبرميل. وتقدم الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 13 سنتًا ليغلق على 39.93 دولار للبرميل.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية تراجع مخزونات الولايات المتحدة من الخام، والبنزين، ونواتج التقطير، الأسبوع الماضي. وانخفضت مخزونات الخام 1.6 مليون برميل، وهو ما جاء دون المتوقع، في حين هبط مخزون البنزين أكثر من المتوقع، منخفضًا 4 ملايين برميل، ونزلت مخزونات نواتج التقطير 3.4 مليون برميل، بينما كان المتوقع ارتفاعها.

وقال فيل فلين، كبير المحللين لدى برايس فيوتشرز جروب في شكاغو:“المفاجأة الكبيرة تمثلت في أن نواتج التقطير جاءت دون المتوسط بكثير“.

لكن تنامي إصابات ”كوفيد-19“ في دول من بينها: الهند، وفرنسا، وإسبانيا، وفرض قيود جديدة على الأعمال في بريطانيا جدَّدا المخاوف بشأن الطلب، في وقت قد يتدفق فيه معروض جديد من ليبيا.