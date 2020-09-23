سهيل المزروعي يبحث مع نظيره الإسرائيلي التعاون في مجال الطاقة

بحث وزير الطاقة الإماراتي، سهيل المزروعي، مع نظيره الإسرائيلي يوفال شتاينتز، تطوير التعاون في مجال الطاقة والبنية التحتية، لا سيما قطاع الطاقة المتجددة.

وجرت المباحثات بين الطرفين، خلال لقاء عبر تقنية الاتصال المرئي، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية ”وام“ اليوم الأربعاء.

واستعرض المزروعي خلال اللقاء إستراتيجية دولة الإمارات للطاقة 2050، والتي تعتبر أول خطة موحدة للطاقة في البلاد، توازن بين جانبي الإنتاج والاستهلاك والالتزامات البيئية العالمية، وتضمن بيئة اقتصادية مريحة للنمو في جميع القطاعات.

وبحث الجانبان، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في قطاع النفط والغاز، والتحول نحو الطاقات الخضراء إضافة إلى التركيز على قطاع شركات التكنولوجيا المتقدمة، في مجال الطاقة والأمن السيبراني، المتعلق بالطاقة والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.

واتفق الجانبان، على بحث فرص الاستثمار، في قطاع الطاقة وآلية تعزيزها وتطويرها وسبل تنميتها وتطويرها، بما يحقق المصالح المشتركة.

ومنذ توقيع الإمارات وإسرائيل، اتفاق السلام بين البلدين في احتفال بواشنطن، منتصف أيلول سبتمبر الجاري، توالت المباحثات الحكومية، وبين شركات القطاع الخاص في البلدين.