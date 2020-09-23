بدء شحن أول دفعة من النفط الليبي بعد اتفاق إعادة التصدير

إرم نيوز – موقع إخباري، عربي، سياسي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، رياضي، مستقل

أكد مصدر نفطي ليبي بأن شركة "الخليج العربي للنفط"، إحدى أكبر شركات النفط في ليبيا، بدأت اليوم الأربعاء عمليات تصدير النفط عبر ميناء "الحريقة" في مدينة طبرق.