بدء شحن أول دفعة من النفط الليبي بعد اتفاق إعادة التصدير

أكد مصدر نفطي ليبي بأن شركة ”الخليج العربي للنفط“، إحدى أكبر شركات النفط في ليبيا، بدأت اليوم الأربعاء عمليات تصدير النفط عبر ميناء ”الحريقة“ في مدينة طبرق.
وقال رئيس مجلس الإدارة في شركة الخليج للنفط، محمد بالقاسم بن شتوان بأن الشركة باشرت في اتخاذ الإجراءات اللازمة والترتيبات لاستئناف عمليات التشغيل والإنتاج وتصدير النفط.
وذكر بن شتوان، في بيان له، نشرته الصفحة الرسمية لشركة ”الخليج العربي للنفط“ بأن الناقلة النفطية (دلتا هيلس) ستدخل اليوم الأربعاء إلى ميناء الحريقة النفطي في مدينة طبرق.
وأشار بن شتوان الى أن الناقلة ستقوم بشحن كمية (1000.000 ) برميل من النفط الخام والمخزن بخزانات ميناء الحريقة النفطي، مضيفا أنه بعد شحن هذه الكمية ستتم عملية إعادة التشغيل، والبدء في العمليات الإنتاجية بحقلي السرير ومسله فورا.