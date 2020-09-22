رغم العقوبات الأمريكية.. شركة النفط الفنزويلية تبيع شحنة من الخام إلى "الوطنية الإيرانية"

قال مصدر مطلع إن شركة النفط الفنزويلية التي تديرها الدولة (بي دي في إس إيه) بدأت تحميل ناقلة ضخمة ترفع العلم الإيراني بشحنة من الخام الفنزويلي الثقيل للتصدير، بينما تتعمق الروابط بين البلدين العضوين في منظمة ”أوبك”.

وتخضع فنزويلا وإيران لعقوبات فرضتها الولايات المتحدة وهو ما يلحق ضررا بصناعة النفط وصادرات الخام للبلدين كليهما.

وتسعى واشنطن لعرقلة التجارة بين البلدين، وصادرت الولايات المتحدة أكثر من مليون برميل من الوقود الإيراني، بينما كانت في طريقها إلى فنزويلا في شهر يوليو/تموز الماضي.

ووفقا لوثائق لشركة النفط الفنزويلية، فإن ناقلة النفط العملاقة التي ترفع العلم الإيراني وصلت إلى ميناء خوسيه النفطي في فنزويلا هذا الشهر حاملة 2.1 مليون برميل من المكثفات اِلإيرانية للاستخدام في تخفيف إنتاج فنزويلا من النفط الثقيل جدا.

وقال المصدر إن الناقلة من المنتظر الآن أن تنقل ما يصل إلى مليوني برميل من خام فنزويلي ثقيل في طريق عودتها في عملية بيع اتفقت عليها شركة النفط الفنزويلية وشركة النفط الوطنية الإيرانية المملوكة للدولة.

وأضاف المصدر أنه لم يتقرر بعد موعد الإبحار أو الوجهة التي ستتجه إليها الناقلة.

ولم ترد (بي دي في إس إيه) ووزارة النفط الفنزويلية حتى الآن على طلبات للتعقيب.