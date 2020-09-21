مؤسسة النفط الليبية تبدأ الإنتاج من الحقول والموانئ الآمنة

أعلنت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط ليل الإثنين البدء بمباشرة عملية الإنتاج من ”الحقول والموانئ النفطية الآمنة“.

وأشارت المؤسسة في بيان إلى “ بدء العودة التدريجية للمهندسين والمستخدمين الوطنيين لمواقعهم بالحقول والموانئ الآمنة لمباشرة عمليات الإنتاج كخطوة أولى وذلك من ميناءي الحريقة والبريقة“، مبينة أن الخطوة التالية ستكون لباقي الموانئ وفق ماتقرره تقارير الأمن والسلامة.

وقالت إنه ستصل ناقلات النفط تباعا اعتبارا من يوم 23 أيلول/ سبتمبر لشحن المتاح من الخام في الخزانات خلال الـ 72 الساعة القادمة، ويتوقع أن يصل إجمالي الإنتاج خلال الأسبوع القادم حوالي 260 ألف برميل يوميا“ .

وذكرت المؤسسة أنها عقدت اجتماعا مع رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج خلال اليومين الماضيين بشأن الترتيبات التي من شأنها أن تضمن انتظام الإيرادات لصالح كل الليبيين.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قالت، السبت، إنها رفعت حالة القوة القاهرة عن الحقول والموانئ النفطية الآمنة.

وأعلن قائد الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة حفتر، الجمعة عن استئناف إنتاج وتصدير النفط، بعد توقف دام 8 أشهر.

وقال حفتر في بيان، إن تدني مستوى المعيشة لدى المواطنين، جعل الجيش يغض الطرف عن كل الاعتبارات السياسية والعسكرية، مشيرا إلى أنه قرر استجابة للدوافع الوطنية استئناف إنتاج وتصدير النفط الليبي.

وأشار قائد الجيش الليبي إلى أن عمليات التصدير الخاصة بالنفط الليبي ستخضع لتدابير تضمن توزيعا عادلا للعائدات بين الشعب، وعدم توظيفها في دعم الإرهاب.