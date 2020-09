يضم 7 دول.. التوقيع غدا على تحويل منتدى غاز شرق المتوسط إلى منظمة إقليمية مقرها القاهرة

من المنتظر أن توقع غدا الثلاثاء في مصر 7 دول على ميثاق بتحويل منتدى غاز شرق المتوسط، إلى منظمة إقليمية يكون مقرها القاهرة.

وقال مصدر مطلع في وزارة البترول المصرية في تصريح خاص لـ“إرم نيوز“، إن التوقيع سيشمل 6 دول أخرى بجانب مصر، لافتا إلى أن هذه الدول أعضاء في المنتدى.

وأضاف المصدر أن التوقيع سيتم في القاهرة بحضور وزير البترول المصري طارق الملا، يرافقه سفراء الدول الأعضاء في المنتدى، فضلا عن متابعة وزارات البترول في الدول المعنية بالتوقيع على الميثاق لحضوره عبر تقنية ”الفيديو كونفرس“.

وأكد المصدر أن التوقيع سيكون في مقر شركة ”بتروجيت“، مشددا على أن تحويل المنتدى إلى منظمة يهدف بالدرجة الأولى لمواجهة أطماع تركيا في غاز في شرق المتوسط.

في السياق ذاته، أكدت الوكالة القبرصية ”سي إن إيه“، عبر تغريدة لها في موقع ”تويتر“، أن قبرص ستشارك في التوقيع على الميثاق من خلال تقنية ”الفيديو كونفرس“.

وأشارت إلى أن الدول الست بالإضافة إلى مصر هي قبرص وإسرائيل والأردن وإيطاليا واليونان والسلطة الفلسطينية، وذلك وفقا لما أكدته وزارة الطاقة في قبرص.

East Mediterranean Gas Forum charter to be signed via teleconference on Tuesday https://t.co/4zesmpCMJ4 #CNA

