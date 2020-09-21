ناقلة نفط تتجه إلى مرسى الحريقة الليبي بعد رفع جزئي لحالة القوة القاهرة

تفيد بيانات الشحن البحري على ”رفينيتيف أيكون“، أن الناقلة النفطية ”مارلين شيكوكو“ تتجه صوب مرسى الحريقة الليبي.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا رفعت يوم السبت حالة القوة القاهرة في عدد من موانئ النفط والمنشآت التي اعتبرتها آمنة، ولم تحدد المؤسسة بعد الموانئ وحقول النفط التي رفعت حالة القوة القاهرة بها، لكن إجراءات إعادة التشغيل جارية في بعض المواقع بعد حصار بدأ في يناير/كانون الثاني وعطل إنتاج النفط بالبلد العضو في أوبك.

وقال مهندس نفط بمرسى الحريقة: ”ننتظر أن تبلغنا المؤسسة الوطنية للنفط بجدول للناقلات ونحن مستعدون للتصدير“.

وتشير بيانات شحن إلى أنه من المتوقع وصول الناقلة ”مارلين شيكوكو“، التي يمكنها حمل نحو مليون برميل من الخام، في 24 سبتمبر/أيلول.

وأفاد مصدران تجاريان بأن شحنة الخام المنتظر تحميلها خاصة بشركة ”يوينيبك“ الذراع التجارية لشركة النفط الصينية التابعة للدولة سينوبك.