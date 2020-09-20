بعد رفع حالة القوة القاهرة.. استئناف العمل في منشآت نفطية ليبية‎

قال مهندسان يعملان في حقل الشرارة النفطي الليبي، إن العمال في الحقل الرئيس استأنفوا العمليات بعدما أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط رفعا جزئيا لحالة القوة القاهرة.

وأوضحا أنه جرى استئناف الإشعال في الحقل، وقدما تسجيلا مصورا لذلك، مضيفين أن المهندسين أخذوا يعودون إلى المنطقة منذ يوم الأربعاء.

ولم يتضح توقيت استئناف الإنتاج ولم يصدر تعقيب حتى الآن من مؤسسة النفط.

وذكرت شركة الخليج العربي للنفط التابعة للمؤسسة، والتي كانت تنتج نحو 300 ألف برميل يوميا أوائل العام الماضي، أنها أصدرت تعليمات للعاملين لبدء العمليات للإعداد لاستئناف الإنتاج في أسرع وقت.

وبينت شركة سرت للنفط، التابعة أيضا للمؤسسة الوطنية، أنها أصدرت توجيها للعاملين لأخذ الإجراءات اللازمة للاستعداد لاستئناف الإنتاج في أسرع وقت ممكن.

ورفعت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أمس السبت حالة القوة القاهرة عن المنشآت والموانئ النفطية، التي تعتبرها آمنة، لكنها قالت إن الإجراء سيظل ساريا على المنشآت التي يتواجد بها مسلحون.

وقالت المؤسسة في بيان، إنه ”تقرر رفع حالة القوة القاهرة عن الحقول والموانئ الآمنة، وإن تعليمات صدرت للشركات المشغلة في كل الأحواض الرسوبية والإدارات المختصة بالمؤسسة الوطنية للنفط بمباشرة مهامها واستئناف الإنتاج والصادرات من المنشآت المعنية بالقرار“.