الجيش الليبي يعلن تشكيل لجنة للإشراف على إيرادات النفط

كشف المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري، خلال مؤتمر صحفي اليوم الجمعة، عن تشكيل لجنة فنية مشتركة للإشراف على إيرادات النفط الليبي.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الليبي، أن الجيش قرر استئناف إنتاج وتصدير النفط، استجابةً لحاجة المواطنين الملحة.

وقال المسماري: ”تم الاتفاق على استئناف إنتاج وتصدير النفط في جميع الحقول والمناطق بليبيا، مع تشكيل لجنة فنية مشتركة للإشراف على إيرادات النفط، تعمل حتى شهر ديسمبر القادم“.

وأضاف: ”بعض الميليشيات سيكون ردها قاسيًا وستعمل للضغط على المصرف المركزي بعد تشغيل حقول النفط.. بعض الفاسدين يحاولون استغلال أزمات الشعب الليبي.. نعمل على منع تركيا من الاستفادة من أموال الليبيين، وعدم السماح لها بالتدخل في عمليات تصدير أو تشغيل موانئ النفط”.

وتابع المسماري: ”تم الاتفاق على اعتماد سعر صرف موحد للدولار في جميع أنحاء ليبيا، والمقاصة بين المصارف في كافة مناطق ليبيا، بالإضافة إلى فتح الاعتمادات والتحويلات المالية القانونية“.