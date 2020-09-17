17 سبتمبر

وزير الطاقة السعودي يعد المقامرين على سعر النفط بالندم‎

وزير الطاقة السعودي يعد المقامرين ع...

حذر وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان المتعاملين من الرهان بشدة في سوق النفط، قائلا إنه سيحاول جعل السوق متقلبة، ووعد أولئك الذين يقامرون على سعر

المصدر: رويترز

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حذر وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان المتعاملين من الرهان بشدة في سوق النفط، قائلا إنه سيحاول جعل السوق متقلبة، ووعد أولئك الذين يقامرون على سعر النفط بأنهم سيندمون.