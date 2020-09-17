وزير الطاقة السعودي يعد المقامرين على سعر النفط بالندم‎

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حذر وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان المتعاملين من الرهان بشدة في سوق النفط، قائلا إنه سيحاول جعل السوق متقلبة، ووعد أولئك الذين يقامرون على سعر