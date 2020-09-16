مصر.. اكتشاف جديد للغاز الطبيعي قبالة الساحل الشمالي

أعلنت شركتا ”إيني“ و“بي بي“، اليوم الأربعاء، عن اكتشاف جديد للغاز في ما يسمى ”منطقة نوروس الكبرى“، الواقعة في منطقة أبو ماضي الغربية للتنمية في المياه التقليدية لدلتا النيل قبالة سواحل مصر.

ويقع هذا الاكتشاف الجديد، الذي تم تحقيقه من خلال البئر الاستكشافية Nidoco NW-1 ، على عمق 16 مترا من المياه، و5 كيلومترات من الساحل و 4 كيلومترات شمالا من حقل نوروس، الذي تم اكتشافه في 2015.

وذكرت شركة ”إيني“ في بيان أن التقييم الأولي لنتائج البئر، مع الأخذ في الاعتبار امتداد الخزان باتجاه الشمال والسلوك الديناميكي للحقل، جنبا إلى جنب مع الاكتشافات الأخيرة التي أجريت في المنطقة، يشير إلى أن غاز منطقة نوروس الكبرى يمكن تقديره بما يزيد عن 4 Tcf.

وقالت الشركة إنها ستبدأ جنبا إلى جنب مع ”بي بي“، بالتنسيق مع قطاع البترول المصري، فحص خيارات التطوير لهذا الاكتشاف الجديد للاستفادة من أوجه التآزر مع البنى التحتية الحالية في المنطقة.

وتمتلك ”إيني“، من خلال شركة IEOC التابعة لها، حصة 75٪ في ترخيص Abu Madi West Development Lease ، بينما تمتلك ”بي بي“ الحصة المتبقية البالغة 25٪. المشغل هو بتروبل، وهو مشروع مشترك متساوٍ بين IEOC والشركة المصرية العامة للبترول (EGPC).

وتوجد شركة ”إيني“ في مصر منذ 1954، حيث تعمل من خلال شركة IEOC للإنتاج. ويبلغ الإنتاج الحالي من حقوق الملكية لشركة IEOC حوالي 300000 برميل في اليوم.