إيران: ندعم "أوبك" بالقدر الذي تكون فيه مصالحنا محمية‎

قال مندوب إيران لدى منظمة الدول المصدرة للنفط ”أوبك“ أمير حسن زماني نيا، اليوم الاثنين، إن بلاده تدعم منظمة البلدان المصدرة للبترول بالقدر الذي تحمي فيه المنظمة المصالح الإيرانية إلى جانب الأعضاء الآخرين.

ونقلت وكالة أنباء وزارة النفط الإيرانية (شانا) عن زماني نيا قوله: ”ينبغي لكل أعضاء أوبك أن ينددوا قولا وفعلا باستخدام النفط كأداة سياسية لفرض عقوبات وضغوط على دول منتجة“.

وهبطت حصة إيران في إنتاج أوبك بنحو النصف إلى 7.5 بالمئة منذ عام 2010، بينما انهارت حصة فنزويلا إلى 2.3 بالمئة من 10 بالمئة تقريبا، وفقا لحسابات رويترز استنادا إلى بيانات أوبك. ومن ناحية أخرى قفزت حصة السعودية سبع نقاط مئوية إلى 35 بالمئة.

وقال زماني نيا: ”نحن ندعم أوبك بالقدر الذي تتحقق فيه مصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية بطريقة متوازنة مع الأعضاء الآخرين. بخلاف ذلك، فإنه لا عضوية إجبارية في أية منظمة دولية“، مضيفا أنه ”يعتقد أن البقاء في أوبك وتعزيز المنظمة هو حاليا في مصلحة إيران“.

وأفاد زماني نيا بأنه ”ما دام الاقتصاد العالمي لم يعد إلى حالته السابقة على فيروس كورونا، فسيكون من المتعذر عرض توقعات واقعية بشأن مستقبل الطلب العالمي على النفط“.

وللتصدي لهبوط في الطلب، وافقت أوبك وحلفاؤها الذين يشكلون ما يعرف بـ“أوبك+“، على خفض قياسي في الإمدادات قدره 9.7 مليون برميل يوميا، بدأ تطبيقه في أول مايو أيار، بينما قالت الولايات المتحدة ودول أخرى إنها ستخفض الإنتاج.

وقالت أوبك، اليوم الاثنين، إن الطلب العالمي على النفط سيهبط في 2020 بوتيرة أكثر حدة مما كان متوقعا في السابق؛ بسبب فيروس كورونا، وسيتعافى العام القادم بخطى أبطأ مما كان متوقعا، وهو ما قد يجعل من دعم السوق أكثر صعوبة على المنظمة وحلفائها.