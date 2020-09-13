الرئيس الإيراني: عائدات النفط تراجعت بشكل هائل

أقر الرئيس الإيراني حسن روحاني، يوم الأحد، أن دخل بلاده من النفط انخفض من 120 مليار دولار إلى 20 مليار دولار، في السنوات الثماني الماضية.

وأوضح روحاني في كلمة له خلال افتتاح العام الجديد للجامعات الإيرانية في طهران، في تقييمه للأوضاع الاقتصادية في إيران، ”كان دخلنا 120 مليار دولار قبل نحو 9 سنوات، وانخفض هذا الرقم إلى نحو 20 مليار دولار، العام الماضي، وهذا يوضح مدى صعوبة الأوضاع في البلاد“.

وشدد على ضرورة التركيز على الإنتاج المحلي، مشيرا إلى أن ”الحياة صعبة للغاية دون وجود علاقة مع دول العالم“، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية ”إيرنا“.

وأشار إلى أنه ”مع العقوبات الأمريكية الظالمة، ضاعف تفشي فيروس كورونا من الأزمة الاقتصادية والتأثير على معيشة وحياة الناس“.

وذكر الرئيس الإيراني: ”يجب أن نقف على قدمينا ونوفر الظروف للتفاعل مع العالم؛ لأن العدو يريد تعطيل علاقتنا مع العالم“.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في أيار/ مايو 2018، انسحابه من الاتفاق النووي، ومنع إيران من الوصول إلى عائداتها من النفط وباقي الصادرات التي يعتمد عليها الاقتصاد الإيراني.

ودخلت حزمة العقوبات الثانية ضد إيران حيز التنفيذ، في 5 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، والتي استهدفت قطاع النفط؛ ما دفع الدول الأجنبية إلى عدم أو تقليل استيرادها من النفط.