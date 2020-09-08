مصادر:"السعودية للكهرباء" تجهز صفقة سندات مقومة بالدولار

قالت 4 مصادر مطلعة، اليوم الثلاثاء، إن الشركة السعودية للكهرباء التي تسيطر عليها الدولة، تعتزم إصدار سندات مقومة بالدولار الأمريكي قريبًا.

وسيأتي الإصدار المحتمل وسط موجة من مبيعات الديون في الخليج، بما في ذلك سندات على شريحتين بقيمة مليار دولار باعتها الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، الأسبوع الماضي.

وقال أحد المصادر، إن السعودية للكهرباء تعتزم بيع صكوك خضراء لاستخدام عائداتها في مشاريع صديقة للبيئة. وفي يونيو /حزيران، نشرت الشركة إطار عمل لتلك الصكوك.

وتسعى الحكومات والشركات في الخليج بشكل متزايد على مدار السنوات القليلة الماضية إلى اجتذاب مستثمري الديون لجمع السيولة في حقبة من أسعار النفط الضعيفة ومعدلات منخفضة للفائدة حول العالم.

وزادت احتياجات التمويل هذا العام مع تصاعد الضغط على الموارد المالية لتلك الحكومات والشركات في أعقاب الصدمة المزدوجة لجائحة ”كوفيد-19“ وانخفاض أسعار النفط.

وفي الشهر الماضي، قالت السعودية للكهرباء، المنتج الرئيس للكهرباء في المملكة بحصة ملكية حكومية غير مباشرة نسبتها 81.1 %، إنها وقعت قرضًا إسلاميًا مشتركًا بقيمة 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار) مع بنوك محلية.