الجيش الليبي ينفي استخدام ذخيرة حية في ميناء راس لانوف النفطي

نفى الجيش الليبي اليوم السبت صحة ما ذكرته المؤسسة الوطنية للنفط من استخدام عسكريين ذخيرة حية وأسلحة ثقيلة في ميناء راس لانوف النفطي، مؤكدا أنها ”تحاول خلق أكاذيب حول وجود قوى أجنبية أو قلاقل في الموانئ النفطية“.

وقال اللواء خالد المحجوب؛ مدير التوجيه المعنوي في الجيش الوطني الليبي عبر صفحته بموقع ”فيسبوك“، إن ”الأمن والهدوء والأمان يسود كافة المرافئ النفطية“، مشيرا إلى أن ”هذه الإشاعات تأتي في سياق محاولات خلق أكاذيب من قبل المؤسسة الوطنية للنفط“.

وكانت مؤسسة النفط الليبية قد قالت أمس في بيان، إن ”عسكريين استعملوا ذخيرة حية وأسلحة ثقيلة في ميناء راس لانوف“؛ مضيفة أن ”وجود المرتزقة تهديد حقيقي لعمال المؤسسة ومنشآتها في كافة أرجاء ليبيا“.

وقال رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله: ”لحسن الحظ، لم تقع إصابات، ولكن هذا النوع من السلوك غير المقبول كان يمكن أن يؤدي إلى كارثة إنسانية وبيئية“.

ودعا صنع الله جميع الأطراف في ليبيا والمجتمع الدولي لدعم ”إنهاء الوجود العسكري في جميع المنشآت النفطية الليبية“، وفق قوله.