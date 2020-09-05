الملياردير السعودي محمد العمودي يواجه معارضة حزب "الخضر" لتوسيع مصفاة نفط بالسويد

قالت هيئة إذاعة ”سفيريجس“ السويدية الرسمية، إن حزب الخضر، الذي يشكل إلى جانب الديمقراطيين الاجتماعيين حكومة السويد الحالية، يعارض خطط شركة مملوكة لرجل الأعمال السعودي الملياردير محمد العمودي تهدف لتوسيع مصفاة ”ليسكيل“ التابعة له.

ومعروف أن مصفاة ”ليسكيل“ السويدية توزع منتجاتها من زيوت الوقود في السوق الأوروبية، وتشكل إحدى ركائز الاقتصاد السويدي.

ونقلت وكالة“بلومبيرغ“ الاقتصادية الأمريكية، أن شركة ”بريم“ القابضة المملوكة للعمودي كانت قد حصلت من محكمة استئناف سويدية هذا الصيف على ترخيص لتوسيع مصفاتها في السويد، وأنها تنتظر موافقة الحكومة.

وأضاف التقرير أن نشطاء البيئة، ومنهم حزب الخضر، يقفون ضد خطط توسعة المصفاة.

ومن غير المعروف إلى أي مدى يمكن أن يؤثر ذلك الموقف المعارض على خطط توسيع المصفاة، التي تستند لحكم قضائي.

وتتبع شركة ”بريم“ المالكة للمصفاة السويدية لمجموعة ”كورال“ العملاقة، التي يمتلكها العمودي ذو الأصول اليمنية والإثيوبية، والثري السعودي المعروف في السويد.