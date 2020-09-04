4 سبتمبر

الجزائر.. تسريب في خط لأنابيب النفط بسبب سوء الأحوال الجوية

الجزائر.. تسريب في خط لأنابيب النفط...

قالت شركة سوناطراك الجزائرية اليوم الجمعة إن تسريبا وقعا في خط أنابيب النفط "أو.كيه1" بسبب سوء الأحوال الجوية. وأضافت الشركة في بيان أن الخط يربط حوض الحمراء

المصدر: رويترز

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قالت شركة سوناطراك الجزائرية اليوم الجمعة إن تسريبا وقعا في خط أنابيب النفط ”أو.كيه1“ بسبب سوء الأحوال الجوية.

وأضافت الشركة في بيان أن الخط يربط حوض الحمراء (حاسي مسعود) بسكيكدة وأن العمليات جارية للسيطرة على الموقف.