الجزائر.. تسريب في خط لأنابيب النفط بسبب سوء الأحوال الجوية

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قالت شركة سوناطراك الجزائرية اليوم الجمعة إن تسريبا وقعا في خط أنابيب النفط "أو.كيه1" بسبب سوء الأحوال الجوية. وأضافت الشركة في بيان أن الخط يربط حوض الحمراء