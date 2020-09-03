نائب الرئيس الإيراني: لا يمكننا بيع قطرة نفط رغم "طفرة الإنتاج"

قال نائب الرئيس ورئيس منظمة التخطيط والموازنة الإيرانية، محمد باقر نوبخت، إنه لا يمكن لإيران بيع قطرة نفط في ظل العقوبات الأمريكية، مشيراً إلى أن ”بلاده تواجد أشد مراحل الحظر“.

وأوضح نوبخت في تصريحات نقلتها الوكالة الرسمية ”إيرنا“، يوم الخميس: ”إن أقسى عقوبات هي إمكانية بيع النفط مقابل الغذاء، لكننا الآن في وضع حيث لا تسمح هذه العقوبات حتى ببيع قطرة من النفط مقابل الغذاء والدواء“.

وأكد نوبخت في اجتماع مع أعضاء الحكومة المحلية لمدينة همدان غرب إيران، أنه حتى لو تم بيع النفط، ”لا توجد إمكانية لتبادل مالي“.

وانسحبت الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في أيار مايو 2018، وعلقت الإعفاءات النفطية الإيرانية لعملائها في أيار مايو من العام الماضي.

لكن إحصاءات من شركات تتبع ناقلات النفط تُظهر أن إيران تبيع النفط الخام بطريقة محدودة وعبر قنوات سرية، لكن حتى الآن لم يتم نشر أي تقرير عن كيفية تلقيها للأموال.

من ناحية أخرى، زعم نوبخت أن هذا العام هو عام ”طفرة الإنتاج“، قائلا: ”إننا نقفز بقطاع الإنتاج الوطني دون اعتبار للعقوبات“. وادعى المسؤول الإيراني أن ”النمو الاقتصادي الإيراني سلبي للسنة الثالثة على التوالي، بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي“.

ووفقًا لصندوق النقد الدولي، فإن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد هذا العام مقارنة بالعام السابق، سينخفض بنحو 18%، كما يظهر مركز الإحصاء الإيراني انخفاض الناتج المحلي الإجمالي الإيراني في ربيع هذا العام مقارنة بربيع العام الماضي بنسبة 3.5%.

ويعد انخفاض إنتاج النفط أهم عامل في انخفاض الناتج المحلي الإجمالي في إيران.

وتظهر أرقام أوبك أن إنتاج النفط الإيراني انخفض إلى النصف إلى 1.9 مليون برميل، منذ العقوبات الأمريكية الصارمة.

والصين وسوريا هما الزبون العام الوحيد للنفط الإيراني، لكن شركات تتبع ناقلات النفط تقول إن إيران تبيع نفطها سرا تحت أسماء دول أخرى، من بينها ماليزيا وإندونيسيا.

وقدرت أوبك إيرادات صادرات النفط والمنتجات النفطية الإيرانية بنحو 18 مليار دولار العام الماضي، فيما كانت إيراداتها أكثر من 60 مليار دولار في 2018.