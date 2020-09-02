وول ستريت جورنال: أرامكو تبطئ خطط التنويع وسط تراجع القطاع

أوردت صحيفة ”وول ستريت جورنال“، اليوم الأربعاء، نقلًا عن مصادر مطلعة أن أرامكو السعودية تعكف على مراجعة خطط للتوسع محليًا وخارجيًا، وذلك في مواجهة انخفاض حادٍ لأسعار النفط، وعبء توزيعات الأرباح.

وأفاد التقرير أن أرامكو ستعيد النظر في خطة حجمها 6.6 مليار دولار لإضافة إنتاج بتروكيماويات بمصفاتها موتيفا في تكساس، وكذلك في مشروع كبير للغاز الطبيعي مع سيمبرا إنرجي في تكساس أيضًا.

وقالت الصحيفة إن الشركة التي تديرها الدولة ستعلق أيضًا استثمارات في مصافي تكرير في الصين والهند، وباكستان.

وتقلص شركات النفط في أنحاء العالم شتى أوجه الإنفاق لدعم السيولة في الوقت الذي يواجه فيه القطاع توقعات لأسعار نفط منخفضة لفترة طويلة بعد أن بددت جائحة كوفيد-19 الطلب على الوقود.

وأضاف التقرير أن أرامكو ستؤجل لمدة عام خططًا لتعزيز الطاقة الإنتاجية للخام داخل السعودية إلى 13 مليون برميل يوميًا من 12 مليون برميل يوميًا حاليًا.

وفي الشهر الماضي، أوردت صحيفة ”فايننشال تايمز“ أن الشركة تعتزم خفض إنفاقها الرأسمالي إلى ما بين 20 و25 مليار دولار هذا العام لدفع توزيعات أرباح تبلغ 75 مليار دولار تعهدت بها للمستثمرين لدى طرحها العام الأولي العام الماضي.

ولم ترد أرامكو حتى الآن على طلب من ”رويترز“ للتعقيب.