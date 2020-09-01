إيران تنفي حظر تصدير الغاز إلى العراق

نفى وزير النفط الإيراني، بيجن نامدار زنغنه، الثلاثاء، حظر تصدير الغاز الإيراني إلى العراق، معتبراً أنه ”لا توجد دولة في المنطقة تزود العراق بالغاز الذي يحتاجه“.

وقال زنغنه إن ”حظر تصدير الغاز الايراني للعراق غير صحيح؛ لأنه لا توجد دولة في المنطقة تزود العراق بالغاز الذي يحتاجه“.

وأضاف ”إن العراق لديه عقود لإنتاج الغاز في العراق ولديه بالتأكيد إمكانية لتوريد الغاز لكن هذا يستغرق وقتاً طويلاً“، مبيناً إن ”العراق الآن مهتم جداً باستلام الغاز من إيران وليس صحيحاً القول إنه ليس بحاجة للغاز الإيراني“.

من المقرر أن تنتهي الإعفاءات الأمريكية لمدة 120 يومًا لواردات الطاقة للعراق من إيران في سبتمبر المقبل، ولم تصدر الولايات المتحدة أي إعلان واضح بشأن إنهاء أو تمديد الإعفاءات المذكورة.

ويعتقد بعض المحللين أن سفر رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى الولايات المتحدة وبعض الدول العربية الأخرى بما في ذلك مصر والأردن يعد بطريقة ما استعدادًا لتقليل اعتماد البلاد في مجال الطاقة على إيران.

إلى جانب الاتفاقيات العراقية الموقعة مع واشنطن، قد تدفع أرامكو السعودية أيضًا من أجل قطع علاقات الطاقة بين إيران والعراق.

وقال نائب رئيس الوزراء ووزير المالية علي علاوي في 21 أغسطس/ آب الماضي، إن أرامكو السعودية وأكوا باور قد يكونان من بين اللاعبين في مشروع ارطاوي للغاز الواقع في جنوب العراق.