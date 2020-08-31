مؤسسة النفط التابعة لحكومة الوفاق تُغلق أحد أهم حقول النفط الليبية

أفادت المؤسسة الوطنية للنفط التابعة لحكومة الوفاق في ليبيا، اليوم الإثنين، بأن شركة ”أكاكوس“ للعمليات النفطية والمشغلة لحقل الشرارة النفطي بصدد إخلاء الحقل، وإيقاف العمليات فيه بالكامل، بعد اكتشاف إصابة أحد الموظفين الأجانب في الحقل بفيروس كورونا المستجد.

وأشار المهندس عبدالمنعم الجالي، من حقل الشرارة، بأنه تم إبلاغهم بضرورة إيقاف عمليات الإنتاج بناء على رسالة موجهة من المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس.

وأضاف في تصريح لـ“إرم نيوز“، أن أمر إيقاف عمليات الإنتاج ”غير منطقية“، فرغم أنهم كعاملين لم يعرفوا من هو الموظف المصاب، إلا أنه حتى في حالة حدوث ذلك لا يستدعي الأمر وقف عمليات الإنتاج.

وأوضح الجالي أن الحقل مؤمّن جيدا بواسطة قوات حرس المنشآت التي تحيط بموقع الحقل بشكل محكم، ولا يستطيع أي شخص من غير العاملين الوصول إليه.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط التابعة لحكومة الوفاق مصطفى صنع الله: إن إدارة شركة أكاكوس بصدد إخلاء الحقل وإيقاف العمليات فيه بالكامل.

وأوضح عبر الصفحة الرسمية للمؤسسة بموقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، أن إيقاف العمليات سيترتب عليه توقف إمدادات الوقود لمحطة أوباري الغازية، إضافة إلى احتمال تعرض الحقل للسرقة والنهب.

ويعد حقل الشرارة أكبر حقل نفطي في ليبيا، إذ تقدر الاحتياطيات المؤكدة فيه بنحو 3 مليارات برميل نفط تقريباً.