تونس تنفي وقف ضخ الغاز إلى أراضيها من الجزائر

نفت وزارة الطاقة والمناجم التونسية، الإثنين، ما يروج حول إمكانية توقف الجزائر عن ضخ الغاز إلى تونس، وذلك ردا على ما ذكرته صحيفة جزائرية بشأن خفض شركة ”سوناطراك“ الجزائرية لحصة تونس من الغاز.

وقالت الوزارة في بيان صدر عنها، إن ”تونس طلبت من الأشقاء الجزائريين، خلال شهر يونيو/حزيران الماضي، زيادة كمية الغاز التي تأخذها من الأنبوب العابر للتراب التونسي؛ لتعويض النقص الحاصل في الإنتاج المحلي بسبب أزمة الكامور في محافظة تطاوين، وبسبب النقص في إنتاج حقل ميسكار النفطي“.

وأضافت الوزارة أنه ”تم التواصل مع حكومة الجزائر بين وزيري الطاقة في البلدين وعلى المستوى الدبلوماسي“، مشيرة إلى أن ”تفهم الأشقاء الجزائريين وتعاونهم كان إيجابيا جدا“.

ويأتي توضيح وزارة الطاقة التونسية، ردا على تقرير نشرته صحيفة جزائرية، جاء فيه أن الرئيس التونسي قيس سعيد تذمر لدى الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون من عقوبات سلطتها شركة استغلال الموارد البترولية الجزائرية “ سوناطراك“، على شركة الكهرباء والغاز في تونس.

وأوردت الصحيفة الجزائرية “AlgériePart Plus”، السبت الماضي، أن الرئيس التونسي قيس سعيد أبلغ نظيره الجزائري عبدالمجيد تبون، يوم الخميس27 آب /أغسطس الجاري، تذمره من القرارات التي اتخذها نائب رئيس قسم التسويق بـ”سوناطراك” فتحية نفّاح تجاه الشركة التونسية، المتصلة بخفض كميات الغاز الجزائري المخصصة لتونس بمقتضى اتفاق تم إبرامه بين البلدين، ويمتد حتى موفى عام 2027.

وأضافت الصحيفة الجزائرية، أن ديون الشركة التونسية للكهرباء والغاز بذمة الشركة الجزائرية بلغت في مايو/أيار من العام الحالي، 764 مليون دولار أمريكي، وأن الرئيس التونسي اشتكى إلى نظيره الجزائري “عدم تفهم سوناطراك للمصاعب التي تمر بها الشركة التونسية منذ الجائحة الصحية المتصلة بفيروس كورونا ”.