غوتيرس يؤكد على أهمية الإسراع بحل مشكلة خزان صافر قبالة سواحل اليمن

أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرس، على أهمية الإسراع في معالجة المخاطر الناجمة عن خزان النفط العائم (صافر)، الراسي في البحر الأحمر قبالة السواحل اليمنية.

وأبدى غوتيرس، خلال رسالة وجهها الأحد، إلى الأمين العام لمجلس دول التعاون الخليجي نايف الحجرف، عن حرصه ”على إزالة أي عقبات، تمنع وصول الفريق الفني التابع للأمم المتحدة إلى خزان النفط، دون تأخير“.

ولفت غوتيرس، إلى ضرورة ”العمل من خلال منظمات الأمم المتحدة المتخصصة، لتفادي الأخطار التي يشكلها الوضع الحالي“.

وجاءت رسالة الأمين العام للأمم المتحدة، ردا على رسالة سابقة وجهها إليه الحجرف، منتصف الشهر الجاري، تناولت الخطر المتزايد لخزان النفط العائم (صافر)، في حال استمرت ميليشيات الحوثي في وضع العراقيل أمام الفريق الفني الأممي، المعني بمعاينة ومعالجة الناقلة النفطية.

ووفقا لرسالة نايف الحجرف، فإن ”خزان النفط (صافر)، يحتوي على أكثر من مليون برميل من النفط الخام، ما قد يتسبب في حدوث كارثة بيئية واقتصادية وإنسانية خطيرة، تتخطى آثارها اليمن”.

وفي سياق متصل، أكد وزير الإدارة المحلية في الحكومة الشرعية اليمنية عبدالرقيب سيف فتح، على أن: ”الطريق لحل مشكلة خزان صافر، هو تحرير محافظة الحديدة“.

وأفاد فتح، في تغريده له على حسابه في ”تويتر“، بأن: ”الوصول إلى ميناء الحديدة سوف يحل كل المشاكل، لا سيما أن المسافة المتبقية للوصول إلى ميناء الحديدة، لا تتجاوز الـ10 كيلومترات“.

واختتم حديثه، بقوله: ”المطلوب اتخاذ قرار شجاع، يقضي بإنهاء اتفاق إستكهولوم، والبدء في تحرير ميناء الحديدة“.

الطريق لحل مشكلة خزان صافر

هو تحرير محافظة الحديدة

المسافة المتبقية للوصول الي ميناء الحديدة

لا تتجاوز العشرة كيلومتر

لماذا كل هذا العويل حول صافر..رغم أهميته..

الوصول الي ميناء الحديدة سوف يحل كل المشاكل.

قرار شجاع مطلوب اتخاذه

انهاء استكهولوم

وتحرير الميناء

ولكل مقام مقال — عبدالرقيب سيف فتح (@AbdulraqibFateh) August 30, 2020

ويقول مسؤولون أمميون، إن الناقلة صافر الراسية قبالة ميناء الحديدة شمال غرب اليمن، محملة بأكثر من مليون برميل من النفط الخام، ومهددة في أي لحظة بالانفجار أو الانشطار وتسرب حمولتها في مياه البحر الأحمر، ما ينذر بأكبر كارثة بيئية في العالم.

ولم تخضع الناقلة التي مضى على إنشائها أكثر من 45 عاما، إلى أي عمليات صيانة، منذ العام 2015، الأمر الذي أدى إلى تآكل هيكلها وتردي حالتها.