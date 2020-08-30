وزير الطاقة السعودي يعلن اكتشاف حقلين جديدين للزيت والغاز

أعلن وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، اكتشاف حقلين جديدين للزيت والغاز في الأجزاء الشمالية من المملكة، وهما: حقل ”هضبة الحجَرَة“ للغاز في منطقة الجوف، وحقل ”أبرق التُّلول“ للزيت والغاز في منطقة الحدود الشمالية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية ”واس“ عن الأمير عبد العزيز، أن ”شركة أرامكو تمكّنت من اكتشاف حقلين جديدين للزيت والغاز في الأجزاء الشمالية من المملكة“.

واضاف الوزير السعودي: أن ”الغاز الغني بالمُكَثَّفَات تدفق من مكمن الصَّارة بحقل هضبة الحجَرَة، شرق مدينة سكاكا، بمعدل 16 مليون قدم مكعبة قياسية في اليوم، مصحوبًا بنحو 1944 رميلًا من المُكَثَّفَات“.

وأشار إلى أن ”الزيت العربي الخفيف الممتاز غير التقليدي تدفق من مكمن الشرورا في حقل أبرق التُّلول في الجنوب الشرقي من مدينة عرعر، بمعدل 3189 برميل يوميًا، مصحوبًا بنحو (1.1) مليون ومائة ألف قدم مكعبة قياسية من الغاز في اليوم، فيما تدفق الغاز من مكمن القوّارة في الحقل نفسه، بمعدل (2,4) مليونين وأربعمائة ألف قدم مكعبة قياسية في اليوم، مصحوبًا بـ 49 برميلًا يوميًا من المُكَثَّفات“.

وأكد وزير الطاقة: أن ”شركة أرامكو ستواصل العمل على تقييم كميات الزيت والغاز والمُكَثَّفَات في الحقلين، بالإضافة إلى حفر المزيد من الآبار لتحديد مساحة وحجم الحقلين“.