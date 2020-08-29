مصر تعلن انخفاض استيرادها من البنزين بنسبة 50 %

كشف وزير البترول والثروة المعدنية المصري، المهندس طارق الملا، اليوم السبت، أن مصر كانت تستورد 3 ملايين طن بنزين، انخفض بعد ذلك بنسبة 50% ليصبح بواقع 1.5 مليون طن.

وقال الملا، خلال افتتاح مشاريع قومية، إن التراجع في استيراد البنزين يعود سببه إلى تنفيذ عدة مشاريع في القطاع، بالإضافة إلى ترشيد الاستهلاك، وتصحيح التسعير، وترشيد الدعم، منوهًا إلى أن حجم الاستثمارات في مشاريع زيادة إنتاج البنزين يصل 120 مليار جنيه (أي ما يعادل 7.5 مليار دولار)

وأوضح الوزير المصري أن حجم استهلاك البنزين وصل إلى 6.6 ملايين طن بسبب جائحة كورونا، مشيرًا إلى أن الإسكندرية توفر 35% من احتياجات البنزين والسولار على مستوى الجمهورية.

وفي سياق آخر، وقعت مصر اتفاقية شراكة مع وكالة الطاقة التابعة لوزارة المناخ والطاقة والمرافق الدنماركية، لتعزيز قدرة مصر على التحول نحو استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وتسريع وتيرة التحول الأخضر.

وقالت وزارة التعاون الدولي المصرية في بيان، إن الهدف من اتفاقية الشراكة الجديدة هو إنشاء منصة يسهل من خلالها توثيق التعاون بين المؤسسات الحكومية المصرية ونظيرتها الدنماركية من خلال تعاون قطاعي إستراتيجي في مجال الطاقة ابتداءً من عام 2020.

وأضافت أن الاتفاق يستهدف توطيد العلاقات التجارية وتبادل الخبرات في مجال تكنولوجيا الطاقة النظيفة بين البلدين، من خلال المساعدات الفنية والعينية .

وأشارت إلى أن الاتفاقية تأتي في إطار منصة التعاون التنسيقي المشترك بين شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، التي أطلقتها الوزارة خلال أبريل الماضي، بهدف تعزيز أطر الحوار والتعاون بين الحكومة وشركاء التنمية.

يذكر أن التعاون بين مصر والدنمارك يعود إلى العام 1969، وبلغت قيمته نحو 560 مليون دولار في عدة مجالات مختلفة منها: الطاقة الجديدة والمتجددة، وصوامع تخزين الحبوب، والمياه، والصرف الصحي، والبيئة، والثقافة، والإسكان.