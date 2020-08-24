المنتجون يوقفون 82% من إنتاج النفط الأمريكي في خليج المكسيك بسبب العواصف‎

أظهرت بيانات نشرها مكتب سلامة وحماية البيئة في الولايات المتحدة، الاثنين، أن منتحي النفط والغاز أوقفوا 1.5 مليون برميل من إنتاج النفط بمنطقة الساحل الأمريكي في خليج المكسيك، أو حوالي 82% من مجمل الإنتاج، قبيل عاصفتين متتاليتين هذا الأسبوع.

وأوقف المنتجون أيضا، حوالي 1.5 مليون قدم مكعبة يوميا من إنتاج الغاز الطبيعي، تشكل 57% تقريبا من مجمل الإنتاج.

وبدأت شركات الطاقة وقف الإنتاج، يوم الجمعة، استعدادا للعاصفتين المداريتين ”ماركو“ و“لورا“ اللتين تتجهان صوب الساحل الأمريكي في خليج المكسيك في حدث نادر في موسم الأعاصير.