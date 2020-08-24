النفط يرتفع مع اقتراب عاصفتين من خليج المكسيك

وصعدت العقود الآجلة لبرنت، 9 سنتات، بما يعادل 0.2% إلى 44.44 دولار للبرميل، بحلول الساعة 06:34 بتوقيت غرينتش، وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، 9 سنتات أو 0.2 % أيضا إلى 42.43 دولار للبرميل.

وأمس الأحد، هب الإعصار ماركو والعاصفة المدارية لورا على الكاريبي وخليج المكسيك، ما اضطر شركات الطاقة لسحب العمال من المنصات البحرية ووقف إنتاج النفط.

وأوقف المنتجون 58 % من إنتاج النفط البحري في خليج المكسيك و45 % من إمدادات الغاز الطبيعي يوم الأحد. وتسهم المنطقة بنسبة 17 % من إجمالي إنتاج النفط الأمريكي وخمسة بالمئة من إنتاج الغاز الطبيعي.

وقال إدوارد مويا، كبير محللي السوق لدى أواندا في نيويورك: ”أسعار الخام ارتفعت لأن المتاعب المزدوجة في الأطلسي قد تفضي إلى تعطيلات ضخمة لعمليات النفط في خليج المكسيك.

وأضاف: ”لكن من المرجح أن تكون مكاسب النفط خافتة لأن عدم التيقن المتعلق بالفيروس مازال يلقي بظلاله على توقعات الطلب على الخام“.