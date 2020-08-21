مؤسسة النفط الليبية ترحب بمقترح لاستئناف إنتاج وتصدير النفط

رحبت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، اليوم الجمعة، بمقترحات من طرفي النزاع في البلاد لرفع حصار استمر 7 أشهر على منشآت النفط، ووضع الإيرادات في حساب مصرفي خاص، حتى يتم التوصل إلى اتفاق سياسي.

وقالت المؤسسة الحكومية المعنية بإنتاج النفط في بيان، إنها ترحب ”ببيان المستشار رئيس مجلس النواب، ورئيس المجلس الرئاسي، الذي يدعم مقترح المؤسسة الوطنية للنفط باستئناف إنتاج وتصدير النفط وتجميد إيرادات البيع في حسابات المؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الليبي الخارجي حتى يتم التوصل إلى ترتيبات سياسية شاملة وفق مخرجات مؤتمر برلين“.

وأضافت: ”تجدد المؤسسة دعوتها لإخلاء جميع المنشآت النفطية من كافة أشكال التواجد العسكري لضمان أمن وسلامة عامليها لتتمكن من رفع حالة القوة القاهرة والمباشرة في عمليات تصدير النفط“.