رويترز: اكتشافات الغاز التركية في البحر الأسود قد تحتاج 10 سنوات وملياري دولار لبدء الإنتاج‎

قال مصدران تركيان لوكالة رويترز إن تركيا عثرت على موارد كبيرة من الغاز في البحر الأسود، في كشف قد يساعدها على الحد من اعتمادها على واردات الطاقة، إذا أمكن استخراج الغاز المكتشف تجاريا.

كما نقلت الوكالة عن أحد المصدرين قوله: إن بدء الإنتاج قد يستغرق من سبع إلى عشر سنوات، وقدر التكاليف الاستثمارية بين مليارين وثلاثة مليارات دولار.

وكان الرئيس رجب طيب أردوغان أبلغ المسؤولين التنفيذيين بقطاع الطاقة، يوم الأربعاء، أنه سيعلن ”أنباء طيبة“ يوم الجمعة ستكون إيذانا ببداية ”عصر جديد“ لتركيا – في تصريحات رفعت أسهم شركات الطاقة التركية والليرة، التي سجلت مستوى قياسيا منخفضا هذا الأسبوع.

ولم يذكر تفاصيل، لكن المصدرين قالا إنه كان يتحدث عن كشف للغاز في البحر الأسود، وأوضح أحدهما أن حجم الاحتياطيات قد يلبي حاجات تركيا من الطاقة لعشرين عامًا.

تعمل سفينة التنقيب التركية فاتح منذ أواخر يوليو /تموز في منطقة الاستكشاف تونة-1، التي تبعد نحو 100 ميل بحري إلى الشمال من الساحل التركي على غرب البحر الأسود.

وقال المصدر: ”ثمة اكتشاف للغاز الطبيعي في البئر تونة1 الاحتياطي المتوقع 26 تريليون قدم مكعب أو 800 مليار متر مكعب، وهو يلبي حاجات تركيا لنحو 20 عاما“.

ولم يذكر المسؤولون، بمن فيهم وزير الطاقة فاتح دونماز، تفاصيل عن الإعلان المنتظر يوم الجمعة، قائلين إن أردوغان سيكشف عن ”المفاجأة“ بنفسه.

ولم يتسنَ الحصول على تعليق بشأن حجم الكشف من الرئاسة التركية، ولا من وزارة الطاقة.