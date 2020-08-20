ترامب: شركات أمريكية تشارك في التنقيب عن النفط بالعراق‎

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس إن شركات أمريكية تشارك في العديد من مشاريع التنقيب عن النفط في العراق.
وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد أعلن أن بلاده ترحب بالشركات والاستثمارات الأمريكية.
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس إن شركات أمريكية تشارك في العديد من مشاريع التنقيب عن النفط في العراق. وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس إن شركات أمريكية تشارك في العديد من مشاريع التنقيب عن النفط في العراق.
وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد أعلن أن بلاده ترحب بالشركات والاستثمارات الأمريكية.