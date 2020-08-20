20 أغسطس

ترامب: شركات أمريكية تشارك في التنقيب عن النفط بالعراق‎

ترامب: شركات أمريكية تشارك في التنق...

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس إن شركات أمريكية تشارك في العديد من مشاريع التنقيب عن النفط في العراق. وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد

المصدر: رويترز

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس إن شركات أمريكية تشارك في العديد من مشاريع التنقيب عن النفط في العراق.

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد أعلن أن بلاده ترحب بالشركات والاستثمارات الأمريكية.

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