ترامب: شركات أمريكية تشارك في التنقيب عن النفط بالعراق‎

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الخميس إن شركات أمريكية تشارك في العديد من مشاريع التنقيب عن النفط في العراق. وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد