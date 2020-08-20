هل كشفت "بلومبيرغ" مفاجأة أردوغان للأتراك قبل موعدها؟

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إنه سيعلن يوم الجمعة القادم، مفاجأة للأتراك ستدخل بلادهم مرحلة جديدة.

وأضاف الرئيس التركي، بحسب وكالة الأناضول الرسمية: ”نحن نعيش حاليًا حلم هذه البشارة. على يقين أن تركيا ستدخل في مرحلة جديدة، عبر البشرى التي سنعلن عنها لشعبنا يوم الجمعة المقبل“.

وأتبع ذلك بالقول: ”سنفتقد حاله التشوق لمعرفتها في حال كشفنا عنها حالًا، لذا أعتقد أنه من المفيد عدم كشفها“، وعزفًا على وتيرة التشويق، قال وزير الخزانة والمالية التركي، براءت ألبيراق في تغريدة: ”إنها تعتبر بمثابة تغير محوري بالنسبة إلى تركيا، وستكون مرحلة مهمة جدًا، وتنتظرنا أيام أجمل بكثير“.

وحاولت وكالة ”بلومبيرغ“ الإخبارية الأمريكية، أن تكشف المفاجأة قبل أوانها؛ حيث نشرت في تقرير مساء الأربعاء، أن الأمر ربما يتعلق باكتشاف الطاقة في البحر الأسود.

وأضافت الوكالة: ”اكتشفت تركيا وجود الطاقة في البحر الأسود، ومن المحتمل أن يكون ذلك غازًا طبيعيًا، وفقًا لتصريحات مصدرين مطلعين مباشرة على الأمر، يوم الأربعاء، ولكن دون أن يدليا بأي تفاصيل حول حجم وعمق هذا الاكتشاف، أو ما هي صعوبة استخراجه“.

ومضت تقول: ”تحدّث المصدران بعد أن وعد الرئيس التركي أردوغان بإعلان أنباء جيدة للأتراك يوم الجمعة، وهو ما سيبشر بعهد جديد للدولة، وتعهد أيضًا، بمواصلة استشكاف الطاقة في المياه المتنازع عليها شرق البحر المتوسط، ما أدى إلى صراعات مع الاتحاد الأوروبي. ورفض مكتب الرئيس التركي التعليق على تلك الأنباء“.

وعقب تصريحات أردوغان، وسّعت الليرة التركية مكاسبها أمام الدولار، وارتفعت بنسبة 1.2% في نهاية التداول أمس، وارتفع مؤشر بورصة إسطنبول بنسبة 3% بعد تصريحات أردوغان، بينما ارتفعت أسهم ”تورباس“ التركية للبترول، و“بتكيم القابضة للبتروكيماويات“ بنسبة 7.6% و9.9% على التوالي.

وكان وزير الطاقة التركي، فاتح دونماز، قال الشهر الماضي، إن سفينة الحفر ”فاتح“ بدأت أعمال الاستكشاف في منطقة ”تونا 1″، أمام مدينة ”أريغلي“ التركية.

ونقلت الوكالة عن ”تيموثي آش“، الخبير الاقتصادي في ”بلوباي“ لإدارة الأصول في لندن، على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، قوله: ”كانت هناك اكتشافات للغاز الطبيعي في البحر الأسود من قبل، ولكن على نطاق محدود. في ضوء فاتورة الاستيراد التي تتراوح بين 30 إلى 35 مليار دولار سنويًا، فإن تركيا تحتاج إلى شيء كبير كي تستطيع تغيير قواعد اللعبة“.

وأردفت ”بلومبيرغ“: ”منطقة تونا 1، الواقعة على بعد 150 كيلو متر من الساحل التركي، قريبة من المنطقة التي تتقاطع فيها الحدود البحرية بين رومانيا وبلغاريا، وهي ليست بعيدة عن منطقة نبتون الرومانية، التي تضم أكبر اكتشاف للغاز الطبيعي في البحر الأسود منذ عقود، وذلك بعد اكتشافٍ، تم الإعلان عنه قبل 8 سنوات، بواسطة بتروم وإكسون“.

ويرى كريستوفر ميركل، المدير الإداري لـ“ميركل لاستشارات الطاقة“، أن وجود المزيد من الاكتشافات في تلك المنطقة، يمثل مفاجأة، وربما تكون بلغاريا واليونان وأوكرانيا من بين الدول التي سترغب في شراء هذا الغاز، إذا قررت تركيا تصديره.

وأضاف ميركل: ”بناءً على حجم الاكتشاف الجديد، فإنني أعتقد أن جزءًا على الأقل من ”تورك ستريم“، وهو خط أنابيب للغاز الطبيعي الممتد من روسيا إلى تركيا، سيكون بلا فائدة، متسائلًا ”لماذا تريد تركيا وقتها، استيراد الغاز من روسيا؟“.

ويأتي هذا الاكتشاف التركي المرتقب، في الوقت الذي تشهد فيه منطقة شرق المتوسط، نزاعات بين أنقرة واليونان وقبرص، في ظل البحث المتواصل من جانب تركيا عن النفط والغاز، في المياه المتنازع عليها.

ويمثل هذا النزاع، أحد المحاولات التي يسعى من خلالها الرئيس التركي للتأكيد على القوة الإقليمية لبلاده، فضلًا عن الصراعات في سوريا وليبيا، والهجمات في العراق، حيث تدخّل ثاني أكبر جيش في الناتو بالطائرات المسيرة الحربية، والمقاتلات الجوية، والدبابات.